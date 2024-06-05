الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل وحماس على قبول خطة أعلن عنها بايدن لإنهاء حرب غزة

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حث الاتحاد الأوروبي إسرائيل وحركة حماس على قبول خطة أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء حرب غزة.

وتحدد الخطة ثلاث مراحل لخفض التصعيد، تتضمن بشكل أساسي هدنة تصبح دائمة وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "دعم كامل لخارطة الطريق الشاملة"، بحسب بيان.

وأضاف أن "أرواح مدنيين كثر جدا قد فقدت".

وتابع: "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في مصلحة الشعبين، والمنطقة ككل، وكذلك على الصعيد العالمي".

وتتوسط قطر والولايات المتحدة ومصر منذ أسابيع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين. ولم تعلن إسرائيل ولا حماس بعد عن موقف رسمي بشأن قبول الخطة أو رفضها.

وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إنه "قلق بشكل متزايد" بشأن تصاعد التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأشار بيان إلى "الدمار المتزايد والتهجير القسري للمدنيين على الجانبين" للحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأضاف: "لا أحد يستطيع الفوز من صراع إقليمي أوسع. ومن شأن خفض تصعيد الوضع أن يسهم بشكل كبير في تسوية الصراع الأوسع في الشرق الأوسط".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل ثمانية أشهر تقريبا، هناك مواجهات عسكرية يومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وسقط قتلى من الجانبين وتم إجلاء نحو 150 ألف شخص في البلدين أو غادروا منطقة القتال.