مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يشدد إجراءاته في مدينة القدس

اقتحم مئات المستعمرين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع توافد الآلاف منهم للمدينة، استعدادا لمسيرة الأعلام الاستفزازية.

وقالت مصادر محلية لوكالة «وفا»، إن نحو 800 مستعمر دخلوا ضمن مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.

وأفادت المصادر، بأن أحد حاخامات المستعمرين اقتحم المسجد الأقصى وهو يرتدي «التيفيلن»، برفقة عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين، كما أدى مستعمرون طقوس تلمودية في محيط سوق القطانين وباب القطانين أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، كما أدى آخرون رقصات وأغانٍ تلمودية خلال عمليات الاقتحام الاستفزازية المنفذة في المسجد.

وأضافت المصادر، أن شرطة الاحتلال حولت القدس إلى ثكنة عسكرية، إذ تم نشر 3 آلاف عنصر في البلدة القديمة ومحيطها بذريعة تأمين مسيرة المستعمرين، خاصة عند بوابات الأقصى.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ودعت شخصيات مقدسية للرباط في المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء، للتصدي لاقتحامات المستعمرين للمسجد.

وأعلنت شرطة الاحتلال أنها ستغلق الطرقات والأزقة في البلدة القديمة ابتداء من الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءً، حيث من المتوقع مشاركة الآلاف المستعمرين في مسيرة الأعلام الاستفزازية التي ستنطلق من القدس الغربية مرورا بباب العمود حتى حائط البراق.

يذكر أن 4277 مستعمراً اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر مايو الماضي، وفق بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

ويشار الى أن وتيرة اقتحامات المستعمرين المتطرفين للمسجد الأقصى بالقدس ازدادت بشكل كبير، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.