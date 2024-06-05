روسيا تجري مفاوضات مع دول عدة لإلغاء الدولرة

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إجراء موسكو مفاوضات بشأن إلغاء «الدولرة» في التجارة مع كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة «بريكس».

وقال مدير إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، لوكالة «سبوتنيك»: «تجري هنا عملية مفاوضات بين الهياكل التجارية والمصرفية... لإيجاد أكثر أشكال التفاعل قبولا وملاءمة لضمان العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلداننا، وأحدها العملات الوطنية، وإدخال بطاقات مير، و(نظام) تنفيذ المدفوعات المباشرة».

وأكد شيتينين على هامش «منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2024»، أن أشكال وطرق عملية إلغاء الدولرة قد تكون مختلفة، لكن الأولوية هي لعملية تطوير التعاون.

وتابع المسئول الروسي: «لدينا مفاوضات مع العديد من البلدان. ويحدث هذا أيضًا في إطار مجموعة بريكس، وهناك أفكار لإدخال منصات دفع بديلة... مع عدد من البلدان الأخرى التي نحافظ معها على علاقات (روابط) تجارة واقتصاد طبيعية، مثل كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا».

ووفقا له، فإن «هناك تقدمًا في مسألة المفاوضات بشأن إلغاء الدولار في التجارة بين أمريكا اللاتينية وروسيا».

ونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى «أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة».

وشدد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي – 2024، على ضرورة إنشاء مراكز نفوذ جديدة قادرة على تقديم رؤيتها للمشكلات العالمية والمشاركة في تشكيل نظام عالمي جديد، من أجل ضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب.

وفقا لكوبياكوف، فإن المنتدى هو منصة مناسبة لإجراء مناقشات على أعلى مستوى، وكذلك لتوسيع نطاق الحلول والأفكار والمبادرات لجميع مجالات الحياة العامة وأنشطة الدول المشاركة في المنتدى.

ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم «مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ».

ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. وينعقد منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.