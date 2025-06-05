جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنهاجم مواقع لتصنيع المسيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مهاجمة ما وصفها بـ «بنى تحتية تحت الأرض لإنتاج الطائرات بدون طيار» تابعة لحزب الله في قلب المنطقة السكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وزعم جيش الاحتلال في بيان عبر حسابه بمنصة «إكس» قبل قليل، أنه «رغم التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، فإن الوحدة الجوية التابعة لحزب الله الوحدة 127 تعمل على إنتاج آلاف الطائرات بدون طيار، وذلك بتوجيه وتمويل من عناصر إرهابية إيرانية».

وأضاف أن حزب الله يستخدم الطائرات بدون طيار «على نطاق واسع كمكون أساسي في هجماته على دولة إسرائيل»، زاعما أنه يعمل على «تعزيز صناعة إنتاج الطائرات بدون طيار استعدادًا للحرب المقبلة مع إسرائيل».

واعتبر أن هذا النشاط يشكل «انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان»، مضيفا أن «تنظيم حزب الله الإرهابي يُشكل تحديات أمام دولة لبنان، وبالتالي يقوض تنفيذ التفاهمات».

وختم جيش الاحتلال بيانه: «من المقرر أن يهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي قريبا عددا من البنى التحتية تحت الأرض لإنتاج الطائرات بدون طيار التي تم إنشاؤها في قلب منطقة سكنية مدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي على إزالة أية تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها ومنع أية محاولة لإعادة تأسيس منظمة حزب الله الإرهابية».