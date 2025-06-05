إيطاليا: عمليات إسرائيل في غزة وصلت أبعادا لا يمكن قبولها

- رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قالت إن إسرائيل يجب أن تتوقف فورا وتحمي المدنيين

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الخميس، إن عمليات إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وصلت "أبعادا لا يمكن قبولها"، داعية إلى وقفها فورا وحماية المدنيين.

وأكدت ميلوني رؤية إيطاليا أن "حركة حماس هي من بدأت الحرب في الشرق الأوسط"، إلا أن "رد فعل إسرائيل وصل أبعادا لا يمكن قبولها، ويجب أن تتوقف فورا وتحمي المدنيين".

وأشارت في تصريحات لصحيفة "لا فيريتا" المحلية، إلى أن إيطاليا تعد من بين الدول التي تقدم أكبر قدر من المساعدات للفلسطينيين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.