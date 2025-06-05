أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأول تعليق له على العملية العسكرية التي استعاد فيها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) جثتي محتجزين في خان يونس.

وقال نتنياهو: "في عملية خاصة نفذها جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أُعيدت إلى إسرائيل جثتا اثنين من مختطفينا اللذين كانا محتجزين لدى منظمة حماس الإرهابية القاتلة، جودي فانينشطاين-هاجي وغادي هاجي من كيبوتس نير عوز"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "قُتلت جودي وغادي في 7 أكتوبر واختُطفا إلى قطاع غزة، مع جميع مواطني إسرائيل، أتقدم أنا وزوجتي بأحر التعازي لعائلتيهما العزيزتين، قلوبنا تتألم لفقدهما الأليم".

وقال نتنياهو: "أتقدم بالشكر والتقدير للمقاتلين والقادة على العملية الحازمة والناجحة، لن نهدأ ولن نسكت حتى نعيد جميع مختطفينا إلى ديارهم، أحياء وأمواتا".

وقال المتحدثين باسم جيش الاحتلال والشاباك، في بيان مشترك: "انتشل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) جثتي الزوجين جودي لين وينشتاين حاجاي وغاد حاجاي من منطقة خان يونس".

وتابع: "الزوجان لديهما 4 أبناء، توفيت جودي عن عمر ناهز 70 عامًا، بينما توفي غادي عن عمر ناهز 72 عاما".

وأكمل: "نفذت قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية عملية الإنقاذ بالتعاون مع المخابرات والقوات الخاصة، وأُنجزت العملية بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من شعبة المختطفين، وشعبة المخابرات، وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأضاف: "يشارك الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العائلة حزنها، وسيواصلان بذل قصارى جهدهما لإعادة جميع المختطفين".



