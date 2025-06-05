طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من الصحفيين في المستشفى المعمداني بمدينة غزة

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت صباح اليوم الخميس، مجموعة من الصحفيين في ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى سقوط شهداء بينهم صحفي، جراء قصف الاحتلال على ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة قبل قليل.

عاجل| شهداء بينهم صحفي جراء قصف الاحتلال على ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة قبل قليل. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 5, 2025

ولليوم الـ80 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المواطنين، حيث استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الخميس، في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 179 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.



