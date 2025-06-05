جيش الاحتلال يعلن استعادة جثتي محتجزين خلال عملية عسكرية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، استعادة جثتي محتجزين خلال عملية عسكرية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «قوات الجيش والشاباك تمكنت من انتشال جثتيْ المحتجزين جودي لين فاينشتين وغاد حاغي في منطقة خانيونس».

وأشار إلى أن العملية تمت من قبل قوات الجيش في القيادة الجنوبية، بتعاون مع هيئة الاستخبارات وقوات خاصة، زاعمًا «تنفيذها بفضل معلومات استخبارية دقيقة من مقر قيادة المختطفين وهيئة الاستخبارات والشاباك».

من جانبه، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المحتجزين، وهما من سكان مستوطنة نير عوز، قُتلا في السابع من أكتوبر وتم نقلهما إلى غزة.

وقدم شكره وتقديره للمقاتلين والقادة على تنفيذ العملية التي وصفها بـ«الحاسمة والناجحة».

وأكد نتنياهو التزامه بمواصلة الجهود لإطلاق سراح باقي المحتجزين، قائلاً: «لن نرتاح ولن نهدأ حتى نعيد جميع محتجزينا إلى الوطن، الأحياء منهم والذين سقطوا».