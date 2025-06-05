سياسية ألمانية تطالب المستشار بسياسة واضحة تجاه أوكرانيا وحرب غزة خلال زيارة واشنطن

طالبت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، زيمتيه مولر، المستشار الجديد فريدريش ميرتس بالتزام واضح بالدعم العسكري والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا، وذلك قبل زيارة ميرتس لواشنطن.

وقالت مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ينبغي له (ميرتس) أن يوضح للرئيس (دونالد) ترامب أهمية استمرار دعم الشركاء الغربيين لأوكرانيا لتحقيق سلام مستقر وعادل. كما ينبغي أن يوضح أن ألمانيا مستعدة للإعداد لفرض عقوبات إضافية على روسيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إذا واصل الكرملين عدوانه"، مضيفة أنه يجب على الولايات المتحدة وألمانيا التنسيق فيما بينهما على نحو وثيق في دعمهما لأوكرانيا.

وذكرت مولر أنه يجب أن يكون الوضع في الشرق الأوسط أيضا في مقدمة جدول الأعمال، موضحة أنه ينبغي لألمانيا والولايات المتحدة الاتحاد في الضغط على حماس للإفراج الفوري عن الرهائن، وقالت: "في الوقت نفسه، فإن الأمر متروك للرئيس ترامب أن يمارس تأثيره على رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو - بهدف وقف إطلاق النار الفوري وإجراء تحسينات ملموسة في الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة"، وأضافت: "يجب على المستشار ميرتس توضيح هذه التوقعات بوضوح وبشكل لا لبس فيه لواشنطن".

ويلتقي ميرتس الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بواشنطن في تمام الساعة 1730 بالتوقيت المحلي. ومن المقرر عقد اجتماع خاص ومأدبة غداء مشتركة في البيت الأبيض، يعقبه مؤتمر صحفي في مكتب الرئيس الأمريكي (حوالي الساعة 1930(، حيث وقعت من قبل مشادات مثيرة للجدل خلال زيارتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.