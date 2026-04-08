راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى

أعلن بيان نُشر يوم الثلاثاء أن المغني وكاتب الأغاني الحائز على جائزة جرامي، راي ستيفنز، كُسرت رقبته وهو يتعافى حاليا في منزله بعد أن نُقل لفترة قصيرة إلى المستشفى.

وذكرت الوثيقة أن النجم / 87 عاما / المعروف بأغانيه الساخرة والموضوعية، تعرض للسقوط أواخر الشهر الماضي، وأخبره الأطباء بارتداء دعامة للرقبة لمدة شهر تقريبا. وأضاف البيان: "لا يزال متحركا بالكامل وفي حالة معنوية جيدة".

وشملت مسيرة ستيفنز الطويلة تسجيل العديد من الأغاني الناجحة مثل أغنية "كل شيء جميل" الحائزة على جائزة جرامي، وأغنية "الجري العاري" الطريفة التي عكست ظاهرة الركض عاريا في الأماكن العامة في منتصف السبعينيات. ومن المتوقع إصدار أحدث ألبوماته يوم الجمعة على شركة تسجيلات كيرب.

وفي يوليو/تموز الماضي، تعرض ستيفنز لنوبة قلبية طفيفة وخضع لعملية في القلب، وفق ما ذكر في حسابه على منصة إكس. وألغيت عروضه في قاعة كاباراى بنشفيل بولاية تينيسي لبقية الشهر أثناء تعافيه.