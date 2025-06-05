مانشستر سيتي يحسم صفقة الجزائري آيت نوري

أنهى نادي مانشستر سيتي إجراءات التعاقد مع الجزائري ريان آيت نوري، الظهير الأيسر لنادي وولفرهامبتون، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع ناديه اليوم، بقيمة إجمالية تقترب من 40 مليون يورو.

وبحسب ما أفاد به الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، من المقرر أن يخضع آيت نوري للفحوصات الطبية يوم السبت المقبل، تمهيدًا لإتمام عملية انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آيت نوري قد أعطى موافقته على الانضمام إلى مانشستر سيتي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد اقتناعه بمشروع النادي الفني تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، ليصبح الإعلان الرسمي عن الصفقة مسألة وقت عقب اجتياز الفحص الطبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي مانشستر سيتي لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، وبخاصة قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.