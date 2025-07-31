اعتدى فجر اليوم الخميس، 3 مجهولين بالضرب على رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أثناء خروجه من المسجد بعد أداءه صلاة الفجر، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات.

وقال أبو سنينة لمراسلنا في الخليل:" أثناء خروجي من المسجد بعد صلاة فجر اليوم، توقفت بالقرب مني سيارة ونزل منها 3 مجهولين، وبقي شخص آخر بالسيارة، لم تبين ملامحهم، وشرعوا بالاعتداء علي بالضرب، وقمت بصدهم".

وحول خلفية الاعتداء، والأشخاص الذين اعتدوا عليه، قال:" هذا عمل جبان، لا يمت بصلة للدين والأخلاق، وتحقيقات الأجهزة الأمنية، ستقود للمجرمين الآثمين ودوافعهم الآثمة، ولا يوجد لدي فكرة عمن قام بهذا العمل المتكر".

وأصدر مجلس بلدية الخليل، بيانا، اعتبر ما حدث بأنه عمل إجرامي جبان، واستهداف مباشر لمؤسسة بلدية الخليل ورمز من رموزها الشرعية المنتخبة، وهو ما يعكس انحداراً خطيراً في السلوك المجتمعي، ومحاولة مرفوضة لفرض الفوضى".

وقال المجلس:" ندين هذا الاعتداء الآثم بأشد العبارات، لما يمثّله من خرق سافر لكل القيم الوطنية والدينية، وتطاول لا يُغتفر على هيبة المؤسسات الشرعية المنتخبة، ومحاولة دنيئة لزرع الخوف في النفوس وتقويض الاستقرار المجتمعي".

وطالب المجلس البلدي، الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بضرورة التحرك الفوري، وملاحقة الجناة، والقبض عليهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع، حتى يكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستهداف ممثلي الشعب ومؤسساته.