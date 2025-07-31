 نجم الأهلي السابق: ريبيرو لا يحتاج لبديل وسام أبو علي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجم الأهلي السابق: ريبيرو لا يحتاج لبديل وسام أبو علي

أمير نبيل
نشر في: الخميس 31 يوليه 2025 - 9:51 ص | آخر تحديث: الخميس 31 يوليه 2025 - 9:51 ص

يرى عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق ليس بحاجة لمهاجم جديد بعد رحيل نجمه الفلسطيني وسام أبو علي.

وأتم وسام مؤخرا إجراءات انتقاله إلى كولومبوس كرو الأمريكي، بعدما كان قد تألق الموسم الماضي لاسيما في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد عبدالرحمن في تصريحات لقناة "الأهلي"، أن النادي ليس بحاجة لمهاجم جديد خاصة في ظل وجود محمد شريف الذي عاد للفريق مرة أخرى ويمكنه قيادة الهجوم بثبات.

وأضاف: "الأهلي لديه زيزو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبن شريف وتريزيجيه، والجميع أساسي مع المنتخبات المختلفة".

وتابع: "هناك أيضا محمد شريف وجراديشار يمكنهما شغل مركز رأس الحربة، لكن أرى أن المدير الفني ريبيرو يمكنه اللعب بالأسماء السابقة دون رأس حربة، فبن شرقي أو تريزيجيه أو زيزو أو أي لاعب يمكنه حسم الهجمات وتسجيل الأهداف".

واستطرد قائلا: "طاهر أجاد أيضا في مركز رأس الحربة، كذلك وسام أبو علي يمكنه اللعب في قيادة الهجوم.. وأرى أن الأهلي لو أراد التدعيم ربما يحتاج لمدافع جديد ولكن بمواصفات محمد عبدالمنعم".

 


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