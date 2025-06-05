 الصين تصدر مذكرات توقيف بحق 20 تايوانيا قاموا بعمليات قرصنة وتحظر شركة لتأييدها للاستقلال - بوابة الشروق
الخميس 5 يونيو 2025 10:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الصين تصدر مذكرات توقيف بحق 20 تايوانيا قاموا بعمليات قرصنة وتحظر شركة لتأييدها للاستقلال

تايبيه - (أ ب)
نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 10:45 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 10:45 ص

أصدرت الصين اليوم الخميس، مذكرات توقيف بحق 20 تايوانيا قالت إنهم قاموا بعمليات قرصنة في البر الرئيسي، بالنيابة عن الحزب الحاكم في الجزيرة، بينما حظرت بشكل منفصل التعامل مع شركة تايوانية وصفت سلطات البر الرئيسي مالكيها بأنهم "مؤيدون متشددون لاستقلال تايوان".

وذكرت شرطة مدينة جوانجتشو الصناعية بجنوب البلاد، أن رجلا يدعى نينج إنوي كان يقودهم بالنيابة عن الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني المؤيد للاستقلال، دون أن تحدد جرائمهم المزعومة.

وفي الوقت نفسه، أفادت الحكومة الصينية بحظر جميع الاتصالات التجارية مع شركة "سيكوينز" الدولية المحدودة، التي تقول إن رجل الأعمال بوما شين ووالده يديرانها، ووصفت الاثنين بأنهما من مؤيدي الاستقلال.

وتشير المواقع الإلكترونية إلى شركة "سيكوينز"، إنها متخصصة في توريد أجزاء الدراجات من الصين.

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