أعرب مكتب مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن امتنانه للجنود الإسرائيليين بعد استعادة رفات المحتجزين الإسرائيليتين جودي وينشتاين وجاد حجاي.



ودعا مكتب مبعوث الرئيس الأمريكي في بيان عبر منصة «X» قبل قليل، حركة حماس إلى قبول مقترح وقف إطلاق النار لإعادة من تبقى من الأسرى الأحياء ورفات القتلى إلى عائلاتهم.

وقال: «ممتنون للجنود الإسرائيليين الذين أعادوا رفات جودي وينشتاين وجاد حجاي إلى الوطن ليرقدا بسلام.. على حماس قبول اقتراح وقف إطلاق النار المقدم ليتمكن من تبقى من الأسرى الأحياء من العودة إلى أحبائهم، ولتعود رفات القتلى إلى عائلاتهم».

وأضاف: «مع أن تعويض القتلى مستحيل، إلا أن ذلك بالغ الأهمية، وهو أدنى درجات الكرامة الإنسانية».

وسبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك في بيان مشترك، أنهما انتشلا جثتي الزوجين جودي لين وينشتاين حاجاي وغاد حاجاي من منطقة خان يونس.

وذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عملية الإنقاذ بالتعاون مع المخابرات والقوات الخاصة، مشيرا إلى إنجاز العملية بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من شعبة المختطفين، وشعبة المخابرات، وجهاز الأمن العام.