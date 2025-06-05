وزير خارجية ألمانيا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس: «يجب على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على اتفاقية الشراكة مع إسرائيل».

وأشار إلى أن «برلين يتعين عليها مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة»، معتبرًا أن «الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية يرسل رسائل خاطئة».

وفي سياق متصل، دعا إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، قائلًا إن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع «غير كافية».

وأوضح أنه طلب من نظيره الإسرائيلي تسهيل وصول المساعدات، مضيفًا: «يجب أن تصل المساعدات لغزة بسرعة وأن يتم توزيعها من قبل وكالات الأمم المتحدة».

وجدد التأكيد أن الحل الوحيد والواقعي لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، موضحًا أن برلين ترغب في أن «ترى إسرائيل تعيش في سلام مع دول الجوار».

والشهر الماضي، قررت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر تل أبيب دخول المساعدات إلى غزة.

وتم توقيع الاتفاقية في بروكسل عام 1995، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى العام 2000 بعد مصادقة جميع البرلمانات الأوروبية، إلى جانب الكنيست الإسرائيلي عليها.

وتشكل الاتفاقية حجر الزاوية في العلاقات بين الجانبين، إذ تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بينهما.



