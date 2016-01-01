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سفير مصر بالخرطوم يؤكد دعم القاهرة لكل جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن فى السودان

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 8:31 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 8:32 ص

أكد حسام عيسى سفير مصر فى الخرطوم دعم مصر لكل جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن فى السودان بما يصب فى مصلحة الشعب السودانى الشقيق.

واستعرض السفير - خلال لقائه مع وفد من تجمع شباب الثورة الميداني في السودان- الجهود التى تقوم بها مصر للتواصل مع كافة التيارات والأحزاب السياسية السودانية، من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم فيما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية.

كما أشار الى التحركات المصرية على مستوى رئاسة الاتحاد الأفريقى وغيرها من المحافل الدولية والشركاء الإقليميين لتوفير الدعم للأشقاء السودانيين، بما يحقق تطلعات الثورة السودانية فى تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.

من ناحيتهم، عرض أعضاء الوفد المبادرة الخاصة بهم، والتى تقوم على سبع مرتكزات بهدف الإسراع بتشكيل هياكل الحكم للفترة الانتقالية، بما فى ذلك تشكيل حكومة مدنية تحقق أهداف الثورة السودانية.

وأعربوا عن حرصهم على المساهمة فى رسم ملامح الفترة الانتقالية وتحقيق الاصطفاف الوطني من خلال قيامهم بجهود لتقريب وجهات النظر ما بين المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير.

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