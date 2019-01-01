ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية للعام الثاني علي التوالي، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، مهرجان" إجازة سعيدة"، بمراكز الإبداع التابعة للصندوق، وذلك بالأماكن التالية: "ساحة سينما الهناجر، مركز طلعت حرب الثقافي، بيت العيني و بيت السحيمي"، وتبدأ أولي أيام المهرجان الخامسة عصر يوم 7 يوليو بساحة سينما الهناجر وتختتم 11 يوليو.

ويشمل البرنامج أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، تتضمن: ورش فنية فى مجالات مختلفة منها: «الرسم، الأشغال اليدوية، الخزف وتعليم فن الكاريكاتير»، وتبدأ العروض في الخامسة مساء بجميع المراكز، باستثناء مركز «بيت العيني» حيث تبدأ في الحادية عشر صباحاَ .

بالإضافة إلى عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي، منها فقرات من السيرك القومى التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وعروض الأراجوز وخيال الظل "فرقة ومضة"، عروض الساحر، ورشة حكي، عروض مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح وتقديم عروض يومية لأفلام الرسوم المتحركة التي شاركت في الدورة الأخيرة لملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة.

كما تقدم العروض بمركز طلعت حرب الثقافي في الفترة من 14 إلى 18 يوليو، وفي الفترة من 21 يوليو إلي 25 يوليو بمركز إبداع بيت العيني، وبمركز إبداع بيت السحيمي من 5 إلى 9 أغسطس.