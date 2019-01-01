محافظ القاهرة: 15% زيادة في أسعار المواصلات بعد رفع أسعار الوقود

عبد العال يوجه بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بالتعريفة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، اليوم الجمعة.

وعقد محافظ القاهرة اليوم، عقد اجتماعا عاجلا بجميع أعضاء وقيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة، لدراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب واعتمادها رسميا ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15% على الأكثر، وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل الإعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.

وقال المحافظ، في بيان له اليوم، إن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتهت من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي، موجها مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم.

كما وجه المحافظ بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.