مدرب بنين: التأهل على حساب المغرب ؟ إنجاز عظيم

أكد الفرنسي ميشيل دوساييه، المدير الفني لمنتخب بنين، على سعادته الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية وحتى 19 من شهر يوليو الجاري.

وقال دوساييه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «كانت مباراة اليوم بمثابة تحد كبير، المغرب فريق لا يستهان به، وكذلك فريقي تمتع بكفاءة واستعداد ذهني وانضباط وروح عالية».

وأضاف المدرب الفرنسي: «قدمنا أداء جيدا وحصلت أمور غير متوقعة، حالفنا الحظ، وهو جزء من كرة القدم، استفدنا من لحظات سحرية، فخور بهذا الفريق، وما حدث إنجازًا عظيمًا».

وتابع: «اللاعب المطرود وغيابه ضربة قوية ولكن أثق في كل اللاعبين ونلعب بتوازن ونتغلب على الصعوبات ونبحث عن حل لهذه الأزمة».

وأوضح: «لعبت ضد مدرب عظيم، وأشكر فريقي فنحن من ضحك في النهاية، أشكر الجماهير التي ساندتنا فهم حافز لنا».

وأتم: «قلت للاعبين كونوا طموحين وثقوا بأنفسكم والإلتزام بالخطة وروح الفريق، أمامنا هدف ولا يوجد حدود لطموحاتنا، حتى إذا لم نكن من المرشحين للقب فإننا نسعى للتقدم لأقصى مرحلة ممكنة وأن نعود إلى بنين في أبعد وقت ممكن».