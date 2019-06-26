عباس وميركل يناقشان مخططات الضم الإسرائيلية هاتفيا

جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم الأحد، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هنأ فيها عباس المستشارة الألمانية بتولي بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، أطلع الرئيس الفلسطيني «ميركل» على آخر المستجدات السياسية، وخاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، مثمنًا موقف ألمانيا الداعم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بضم الأراضي المحتلة بالقوة.

وأعرب عن استعداد دولة فلسطين للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

كما أطلع الرئيس المستشارة الألمانية، على الجهود الفلسطينية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد التي تضرب الأراضي الفلسطينية، وذلك للسيطرة على هذا الفيروس الذي يهدد البشرية جمعاء.

بدورها، أكدت المستشارة ميركل، موقف ألمانيا الداعم للسلام على أساس حل الدولتين والالتزام بالقانون الدولي، وعدم قبول أي تغييرات إلا من خلال المفاوضات.

وشددت على أهمية جلوس الجانبين على طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية تحقيق السلام في المنطقة، وأثره الكبير على الاستقرار الدولي.

وثمنت المستشارة الألمانية، الجهود الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم المساعدة الممكنة المطلوبة في هذا المجال.