تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن استمرار ميناء أكتوبر الجاف في استقبال الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر السكك الحديدية. يأتي هذا بعد بدء التشغيل التجريبي للميناء في نوفمبر 2022 وافتتاحه وتشغيله رسميًا في منتصف يونيو 2023.

وأكدت الهيئة في بيانها على الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات، حيث يمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات من خلال تقليل تكدس الموانئ البحرية بالحاويات. يتم ذلك من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل بنظام رقمي متطور.

يضم الميناء الجاف مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة، بما في ذلك المستودعات العامة والخاصة، ويقدم خدمات متعددة مثل عمليات التعبئة والتفريغ ومزج المنتجات الأجنبية والمحلية وإعادة التصدير، بالإضافة إلى صيانة وفحص الحاويات المبردة.

ويتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاته لصالح المستثمرين، مما يساهم في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع وتخفيف الضغط على الطرق البرية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.

جدير بالذكر أن ميناء أكتوبر الجاف يعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، وقد فاز بجائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أول مشروع ضمن برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.