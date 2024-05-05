كلوب: صلاح أظهر قدراته الحقيقية أمام توتنهام

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على مستوى الدولي المصري محمد صلاح خلال مواجهة الريدز وتوتنهام هوتسبير، التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على توتنهام بنتيجة 4 - 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «لقد كان محمد صلاح رائعًا واستثنائيًا، لقد لعب مباراة جيدة أمام توتنهام».

وأضاف: «صلاح قدم مباراة رائعة مع زميله إليوت، لقد كنت سعيدًا من أجله، ومو أظهر ما هو قادر على فعله وقدراته الحقيقية، وأعتقد أن لا يوجد لدينا لاعب يريد أن يلعب بشكل سيء».

واختتم بالحديث عن مباراة الريدز أمام وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قائلا: «أتمنى أن يهطل المطر في مباراة ولفرهامبتون حتى لا يتمكن الجمهور من روية دموعي».

وكان كلوب قد أعلن في وقت سابق، رحيله عن القيادة الفنية لفريق ليفربول بنهاية الموسم الجاري.