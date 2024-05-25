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زيلينسكي: الهجوم على متجر في خاركيف يظهر جنون روسيا

د ب ا
نشر في: السبت 25 مايو 2024 - 10:26 م | آخر تحديث: السبت 25 مايو 2024 - 10:26 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم المميت الذي شنه الجيش الروسي على متجر كبير لتجديد المنازل في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا اليوم السبت "تجل جديد للجنون الروسي".

وذكر الرئيس الأوكراني في خطابه المصور اليومي مساء اليوم: "لا يقدر على قتل الأشخاص وترويعهم بهذه الطريقة الفظيعة إلا مجانين مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأفادت وزارة الدفاع المدني الإقليمية بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب 33 شخصا جراء الهجوم. وواصلت طواقم الإطفاء في محاولة دخول المبنى المدمر.

وذكر زيلينسكي أنه كان هناك حوالي 200 شخص في متجر "إبيتسنتر" لتجديد المنازل في وقت الهجوم.

وناشد زيلينسكي داعمي أوكرانيا لإرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وبينما أقر بأنه تم إسقاط طائرة روسية أخرى من طراز "سو- 25" شرقي البلاد اليوم، أشار إلى أنه إذا كان لدى اوكرانيا "المزيد من أنظمة الدفاع الجوي الكافية والأكثر حداثة والطيران، لكانت انهارت القوات الجوية الروسية بالطبع منذ أمد طويل، تماما مثل أسطول البحر الأسود."


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