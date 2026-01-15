ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مكب نفايات في الفلبين إلى 22 قتيلا

أعلن مسؤولون محليون، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مكب نفايات في وسط الفلبين إلى 22 قتيلا، وذلك بعد أسبوع من وقوع الحادث.

وقال رئيس مكتب إدارة الحد من مخاطر الكوارث في مدينة سيبو، ديف تومولاك، أن 18 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى جراء إصابات متفاوتة، فيما لا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين.

وأضاف تومولاك أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات انتشال الجثث رغم الظروف الخطرة والكميات الهائلة من النفايات.

ووقعت الكارثة الخميس الماضي عندما انهارت كميات كبيرة من القمامة في مكب نفايات بمدينة سيبو، على بعد نحو 560 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا، مما أدى إلى طمر منشأة لإعادة التدوير وعدد من المنازل المجاورة. وأسفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى أيام عن تشبع التربة بالمياه، مما أدى إلى إضعاف الموقع.

وقال المسؤولون إن معظم الضحايا كانوا من العاملين في مكب النفايات ومنشأة إعادة التدوير، على الرغم من أن عددا من المنازل السكنية دفنت جزئيا أيضا.