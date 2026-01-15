مفوض برلماني يطالب بتحرك سريع بعد فضيحة في الجيش الألماني

بعد اتهامات متعلقة بالتطرف اليميني وسوء السلوك الجنسي وتعاطي المخدرات داخل الجيش الألماني في مدينة تسفايبروكن، طالب مفوض شؤون القوات المسلحة في البرلمان الألماني، هينينج أوته، وزير الدفاع بوريس بيستوريوس باتخاذ إجراءات حاسمة.

وقال أوته في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "هناك اتهامات خطيرة يجب توضيحها بالكامل. لذلك أطالب بأن يتم استكمال إجراءات التحقيق بسرعة وبشكل حاسم".

كما طالب أوته وزارة الدفاع بتنفيذ الدراسة الخاصة بالحالات غير المعلنة وعرض نتائجها في أقرب وقت، مشيرا إلى أن هذه الدراسة كانت قد طالبت بها سلفته إيفا هيجل قبل أكثر من عام. وأوضح أوته أن تلك الدراسة من شأنها استقصاء حالات سوء سلوك محتملة موجودة ولكن غير مبلغ عنها، وقال: "لا غنى عن إجراء تحليل موثوق لتطوير إجراءات وقائية وتوضيحية فعالة وموجهة".

وكانت لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاج) قد ناقشت أمس الأربعاء هذه الوقائع في جلسة غير علنية. وفي نهاية العام الماضي أعلنت متحدثة باسم القوات البرية عن تحقيقات واسعة ضد 55 متهما، والبدء في إجراءات فصل 19 منهم، وتنفيذ الفصل في ثلاث حالات. كما تجري النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من الجنود.