الزمالك يهنئ الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

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حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تهنئة النادي الأهلي بعدما نجح النادي الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بعد الفوز إيابا على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وكتب الزمالك عبر حسابه الرسمي :"يتقدم نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا".

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي سبق وقام بتهنئة الزمالك بعد فوز الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.