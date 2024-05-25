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ألقت قوات الشرطة القبض على سفاح التجمع، المعروف إعلاميا بـ"قاتل النساء"، والذي كان وراء مقتل 3 سيدات في ظروف غامضة، لتكون جرائمه ضمن أشهر الجرائم رعبا بالسجلات الجنائية.

فماذا نعرف عن قضية سفاح التجمع وجرائمه حتى الآن؟

بدأت القضية عندما عثر أحد المارة على جثة فتاة على جانب طريق صحراوي بمحافظة الإسماعيلية، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل الواقعة، وتبين العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية.

وسرعان ما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة أخرى بذات المنطقة، ثم بلاغ ثالث بالعثور على أخرى بطريق صحراوي بنطاق محافظة بورسعيد.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لسرعة فك طلاسم العثور 3 جثث وذلك عن طريق تتبع كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والسير في تفاصيل الحادث لكشف خيوط الجريمة، وتبين أن ربط بين تلك الجرائم الثلاثة.

فبعد العثور على جثث 3 فتيات في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، تحركت أجهزة الأمن للوصول إلى مرتكبي تلك الجرائم، لتتكشف لها وجود علاقة تربط بينها.

شاب في الأربعينيات من عمره

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الوقائع الثلاث هو الشاب "كريم س." في الأربعينات من عمره ومن محافظة الإسكندرية ويعيش خارج البلاد قبل سنوات، وتبين أن يقطن بشقة داخل كمبوند بمنطقة التجمع الخامس منذ عام واحد.

وبالانتقال وفحص الشقة سؤال شهود العيان تبين أن الشاب المتهم دائم التردد عليه فتيات ليل، وتبين أن الشقة بها غرفة كاتمة للصوت يرتكب فيها المتهم جرائم قتل الفتيات بعد ممارسة الرذيلة معهن.

فتيات من أبو النمرس والزاوية الحمراء

ووفقا لتحريات النيابة فقد ارتكبت الجرائم بتخلص شاب من حياة ضحاياه الفتيات بعد ممارسة الرذيلة معهن داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الخامس، ويلقي بهن في مناطق صحراوية نائية في محافظات مختلفة.

وأضافت تحريات النيابة، أن جميع ضحاياه نسوة من أبو النمرس بالجيزة والأخيرتين من الزاوية الحمراء بالقاهرة.

اعترافات سفاح التجمع

ولاحقت الأجهزة الأمنية بـ 3 مديريات أمن وهى الإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة لسرعة القبض على المتهم، وتم ضبطه في منطقة عين شمس.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب جرائمه بعد ممارسة الرذيلة معهن.

استدعاء الشهود في واقعة سفاح التجمع

وفرغت جهات التحقيق بالقاهرة كاميرات المراقبة المحيطة بنطاق مسكن المتهم بالتجمع الخامس، واستدعاء عدد من شهود العيان بالمنطقة لسماع أقوالهم.

وتقرر عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وفحص هاتف المتهم لمعرفة وجود ضحايا جدد في الواقعة.

وتعمل أجهزة الأمن على فحص وقائع أخرى مشابهة قد يكون ارتكبها المتهم ذاته، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.