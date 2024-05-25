الأهلي يحسم الشوط الأول أمام الترجي بالنيران الصديقة

حسم فريق الأهلي شوط المباراة الأول أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، على ستاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

نجح الأهلي في الوصول إلى شباك الترجي التونسي مبكرا من كرة عرضية أودعها رامي ربيعة في مرمى الترجي برأسية متقنة لكن الكرة مرت بين قدمي روجر أهولو لتسكن الشباك وتحتسب هدفا بالنيران الصديقة.

واصل الأهلي ضغطه بقوة من أجل تأمين تقدمه ولاحت له أكثر من فرصة عن طريق بيرسي تاو الذي سدد بقوة في الشباك من الخارج، وتعددت الهجمات على مرمى الترجي لكن دفاع وحارس مرمى الفريق التونسي كانا لها بالمرصاد.

في المقابل بادل الترجي التونسي الأهلي الهجمات على استيحاء وتصدى دفاع الأهلي لأكثر من فرصة خطرة لتنتصف المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بين الفريقين في تونس بالتعادل السلبي.