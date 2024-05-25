 الأهلي يحسم الشوط الأول أمام الترجي بالنيران الصديقة - بوابة الشروق
السبت 25 مايو 2024 9:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الأهلي يحسم الشوط الأول أمام الترجي بالنيران الصديقة

محمد ثابت
نشر في: السبت 25 مايو 2024 - 8:48 م | آخر تحديث: السبت 25 مايو 2024 - 8:48 م

حسم فريق الأهلي شوط المباراة الأول أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، على ستاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

نجح الأهلي في الوصول إلى شباك الترجي التونسي مبكرا من كرة عرضية أودعها رامي ربيعة في مرمى الترجي برأسية متقنة لكن الكرة مرت بين قدمي روجر أهولو لتسكن الشباك وتحتسب هدفا بالنيران الصديقة.

واصل الأهلي ضغطه بقوة من أجل تأمين تقدمه ولاحت له أكثر من فرصة عن طريق بيرسي تاو الذي سدد بقوة في الشباك من الخارج، وتعددت الهجمات على مرمى الترجي لكن دفاع وحارس مرمى الفريق التونسي كانا لها بالمرصاد.

في المقابل بادل الترجي التونسي الأهلي الهجمات على استيحاء وتصدى دفاع الأهلي لأكثر من فرصة خطرة لتنتصف المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بين الفريقين في تونس بالتعادل السلبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك