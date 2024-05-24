أعلنت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عن اعتزالها التمثيل مؤقتا بعد انتهائها من تصوير مسلسل «بدون سابق إنذار»، مشددة أنها بحاجة إلى إجازة طويلة للراحة والاستمتاع بوقتها بعيدا عن ضغوط العمل.

وأشادت خلال تصريحات لبرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر«ON E» مساء الخميس، بفريق عمل المسلسل، قائلة إن جميع العاملين في مسلسل «بدون سابق إنذار» بذلوا قصارى جهدهم من أجل الخروج بعمل مميز.

وأكدت أنها وصلت إلى مرحلة من الإرهاق تجعلها غير قادرة على العمل في الوقت الحالي، قائلة:«معاييري في اختيار الأدوار صعبة من زمان، لكن اللي حصلي بعد المسلسل ده إني مش عايزة أشتغل عايزة أرتاح، وآخد إجازة طويلة مش أسبوعين أو 3؛ عايزة إجازة محترمة».

وتابعت: «مش عايزة أفكر في الشغل، حتى لما بيوصلني سكربت ولا بقرأه، مش قادرة أول مرة أصاب بهذه الحالة مشاعري منهكة جدًا، وعايزة إجازة حلوة واستمتع بحياتي شوية، لكن شغل دلوقتي لأ، أنا في إجازة طويلة».

وكشفت «بن أحمد» عن قيامها بمجموعة من الأنشطة خلال فترة الراحة، منها ممارسة الرياضة والرقص والتطوع في إطعام الكلاب الشاردة في الشارع، مضيفة: «رجعت للتمرين والرقص ، إطعام الكلاب في الشارع، وبرقص هيب هوب وبدأت اتعلم تانجو، وعايزة ابدأ اتعلم فيلامنجو، وأنواع جديدة»