كشفت الفنانة التونسية، عائشة بن أحمد، أن الشهرة زادت خوفها من الدخول في علاقات عاطفية والارتباط، مشيرة إلى أنها عاشت 10 سنوات في عزلة تامة منذ قدومها إلى مصر.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» مساء الخميس، إنها كانت تقضي أغلب وقتها في العمل، ثم تسافر إلى تونس لقضاء وقتها مع عائلتها وأصدقائها، ثم تعود إلى مصر للعمل مرة أخرى.

وتابعت: «لما بدأت اشتغل واشتهر عشت في مصر، وقفلت على نفسي كثير أوي، قعدت 10 سنين من حياتي اشتغل وأخلص تصوير وثاني يوم أسافر تونس، معنديش حياة اجتماعية في مصر، ولا كنت بخرج ولا أي حاجة».

وأضافت أن مسلسل «بدون سابق إنذار»، مثل نقطة تحول في حياتها، قائلة: «مش عارفة إيه اللي حصلي بعد تصوير بدون سابق إنذار، قررت أني عايزة أعيش وأخرج وأشوف الناس، من يوم العيد أي حد يقول لي نخرج؛ أقوله يلا بينا».

وأرجعت «بن أحمد» هذا التحول إلى شعورها بالتعب والإرهاق بعد تصوير مسلسل «بدون سابق إنذار»، مضيفة:«أنا كنت حسيت إني حياتي بتمر، وأنا مش بستمتع بها نهائيا، حسيت براحة مبقتش أفكر كتير؛ لأن قعدة البيت والوحدة بتدمر أي بني آدم».

وعبرت عن سعادتها بتجربتها الجديدة في الخروج واكتشاف أماكن جديدة والتعرف على أشخاص جدد، قائلة: «أنا دلوقتي مبسوطة أوي، بعد 10 سنين قعدت قافلة على نفسي، 80% من حياتي كانت شغل، بلغت والدتي أني مش راجعة بعد التصوير، وكل يوم خروج».