سمير فرج: المحور الذي افتتحه الرئيس السيسي باسمي بدأته وقت تعييني محافظا للأقصر

قال المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن المحور الذي أطلق عليه اسمه وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، كان هو من بدأه وقت أن كان (محافظًا للأقصر).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنّه لم يتم استكمال هذا المحور لعدم توفر القدرة المالية.

وأوضح أن الأقصر التي تعتبر أكبر متحف مفتوح على مستوى العالم، لم يكن به إلا محور واحد، مشيرا إلى أن المحور الجديد بات يتيح لأهالي الأقصر الانتقال للبر الغربي في غضون 12 دقيقة فقط.

ولفت إلى أن هذا المحور سيحقق إضافة كبيرة للقطاع السياحي، لا سيما السياح الذي سيتمكنون من الانتقال من الغردقة إلى الأقصر عبر القطار السريع في غضون 55 دقيقة بدلا من ثلاث ساعات في السابق.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد الرئيس السيسي، افتتاح محور اللواء الدكتور سمير فرج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شمال الأقصر وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي تقام في جنوب الوادي.

وهذا المحور أحد المشروعات القومية الذي استغرق تنفيذه ثلاث سنوات بإجمالى طول ما يقارب من 20 كيلومترا وبعرض 60 مترا ويضم 6 حارات مرورية، بمشاركة أكثر من 18 جهة مختلفة، بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 7 مليارات جنيه.