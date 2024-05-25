الأهلي يتأهل للنسخة الأولى من بطولة فيفا إنتركونتنينتال

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حجز فريق الأهلي مقعده في النسخة الأولى من بطولة "فيفا إنتركونتينتال" التي ستقام سنويا بين أبطال القارات الست بنظام الأدوار الإقصائية.

وينتظر الأهلي مصيره في القرعة إما بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي أو التأهل مباشرة للدور الثاني وانتظار الفائز من بطل أوقيانوسيا والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا.

واستحدث الاتحاد الدولي لكرة لقدم "فيفا" هذه البطولة بعد زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 32 فريقا وإقامة البطولة بنظام الدورة المجمعة كل أربع سنوات في الأعوام الفردية.

وضمن الأهلي المشاركة في النسخة الأولى لمونديال الأندية الذي سيقام صيف العام المقبل 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال في عامي 2021 و2023.