زوجة صلاح عيسى تطالب مكتبة الإسكندرية بإعادة وثائق للراحل: يرجعوها لو مش مقدرين قيمتها

قالت الكاتبة الصحفية الأستاذة أمينة النقاش، زوجة الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى، إنها تتألم عندما تُسأل عن سبب عدم عرض مكتبة الإسكندرية للوثائق التي كتبها الراحل وأهدتها إلى المكتبة عام 2018.

وطالبت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع خيري»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، المكتبة بإعادة الوثائق، قائلة: «أطلب تدخلك وهذه الوثائق لو المكتبة مش معجبة بيها أو مش مقدرة قيمتها أو مش عاوزينها يرجعوها لي».

وأوضحت أن الوثائق توثق للتاريخ المصري والحركة الشيوعية المصرية، كما أنها تتضمن محاضر التحقيقات مع قادة تلك الحركة، منذ العشرينيات حتى نهاية القرن العشرين، ومحاضر التحقيقات مع قادة الحركة الإسلامية المصرية.

وأضافت: «صلاح عمل على تلك الوثائق 40 عامًا، وجمعها من وزارة العدل والأحياء ودار الوثائق وأشخاص تم التحقيق معهم ومكتبات في سور الأزبكية، وتُعد مصدرًا مهمًا لدراسة التاريخ المصري والحركة السياسية المصرية بجناحيها اليساري والإسلامي».

وأشارت إلى أنها سلمت تلك الوثائق إلى رئيس المكتبة الأسبق الدكتور إسماعيل سراج الدين عام 2018، قائلة إنه وعدها بإقامة موقع لها في المكتبة وكذلك أرشفتها إلكترونيًا؛ لأنها ثرية جدًا.

ولفتت إلى أن الدكتور مصطفى الفقي، تولى رئاسة المكتبة بعدها بأشهر، مضيفة: «كل ما اسأل يقولوا بكرة بعده ولم يحدث شيئًا، بعدها التقيت بالدكتور أحمد زايد، الرئيس الجديد، قال لي إنه لا يعلم عنها شيئا، وبعض العاملين في المكتبة من الأساتذة والدكاترة كلما فتحت الموضوع قالوا إحنا بنشتغل».