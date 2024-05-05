طمأن الفنان محمد عبده، الجمهور بشأن حالته الصحية، قائلًا إنه يخضع الآن لجلسات العلاج بالكيماوي في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الأحد: «أنا الحمد لله وبفضله كويس، والآن في مرحلة التعافي، وبحول الله وببركته الأمور تسير بخير».

وعرض البرنامج آخر الرسائل الصوتية بين «عبده» والشاعر السعودي الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن، والتي بكى فيها خلال حديثه عن إصابته بمرض السرطان.

وقال في الرسالة الصوتية: «يا حبيبي يا بدر يا رفيق الدرب يا صديق العمر الوفي الحبيب، يا اللي شكلّنا خريطة الملكة العربية السعودية، إحنا وحدناها بكلمتها ونمطها وأشكالها الغنائية الجميلة، خرجنا بكلمة واحدة مرغوبة وجميلة ومفهومة في كل مكان، هذا شيء كبير جدًا، والأثر اللي صار فينا منها بسيط جدا».

وأضاف: «إيش تاخد كيماوي أنت، وأنا الآن آخد كيماوي في باريس، الله معانا، الله يحبنا صدقني»، ودخل بعدها في نوبة بكاء قبل أن يتمالك نفسه بالقول: «هذا من محبة الله فينا، يلا يا حبيبي الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا».

من جانبه، رد عليه الشاعر السعودي، في رسالة صوتية بالقول: «يا حبيبي يا محمد، ما أدري إيش أقول، تدري إنك أقوى من كل شيء، أنا وأنت بإذن الله على طريق الشفاء ونرجع أحسن بإذن الله».

وأكمل: «أنت ما إنسان عادي، أنت جاوزت صعاب ما حسبها أحد، في ناس تظن إن الأمور سهلة، لكن ما أنجزته يا أبو عبدالرحمن تفخر به بلد، وأنا متأكد أنك ستتجاوزها لأنك محمد وتؤمن بالله وواثق إننا نجتمع أنا وياك ونغني ونسوي شعر وكل شيء، بس لا تتأخر عليا، تراني أخوك وأنت حبيبي».