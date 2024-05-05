جالنت يطالب نتنياهو بقبول صفقة التبادل مع حماس

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالموافقة على المقترح المصري لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وفق إعلام عبري رسمي. وقالت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية: "جالانت قال في اجتماع مجلس الحرب إن الصفقة جيدة، ويجب الموافقة عليها، وهذه فرصة لإعادة الأسرى المحتجزين بغزة".

وطالب جالانت، حسب القناة، نتنياهو بشكل شخصي بالموافقة على الصفقة، وفقا لوكالة الأناضول.

وخلال الاجتماع، أضاف جالانت: "يجب علينا أن نعيد المحتجزين، أنا لا أتحدث عن ذلك علنا حتى لا تزيد تكلفة الصفقة، لكن يجب الموافقة عليها".

وحظي مطلب جالانت بتأييد أعضاء مجلس الوزراء الحربي، لكن نتنياهو أبدى تحفظات، وفق القناة دون توضيح. وفي ما تبدو محاولة للضغط على حماس، توعد جالانت، عبر كلمة متلفزة في وقت سابق الأحد، باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة "في وقت قريب جدا"؛ وزعم أن "حماس" لا تريد صفقة.

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية محتملة، جراء وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.