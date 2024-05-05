السيطرة على حريق داخل سور مدرسة في مدينة المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في السيطرة على حريق نشب بعدد من الأشجار داخل سور مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بعدد من الأشجار بسور المدرسة، وانتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، وعامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعدد من مسئولي الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

فيما تمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار بمباني وفصول المدرسة.