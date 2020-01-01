وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

توفت الفنانة رجاء الجداوي قبل قليل، عن عمر يناهز 82 عاما، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

ودخلت الفنانة رجاء الجداوي العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، بعد تدهور حالتها الصحية، أكثر من مرة.

وأعلنت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" عن وفاة والدتها، حيث كتبت: "مامي في ذمة الله".



وكانت الفنانة رجاء الجداوى مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها منذ فترة وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحيةإلى أن تم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافاتها المنية؛ بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لاكثر من 40 يوما.