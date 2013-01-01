أسامة كمال: مازال دعمي للرئيس السيسي غير محدود

قال الإعلامي أسامة كمال في حلقة اليوم من برنامج "مع أسامة كمال" الذي يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مازال دعمي غير محدود للرئيس عبد الفتاح السيسي زي أول يوم في 2013 وأكتر كمان.. مازال دعمي للدولة المصرية وللوطن المصري وللشعب المصري ولكل شقيق أو صديق واقف في صف مصر والمصريين في قضايانا الكتير اللي ربنا حطنا في مواقف اختبار كتير بننجح فيها، أحياناً بسهولة وأحيانا بشق الأنفس، لكن الحمد لله بننجح رغم كل الصعوبات".



وعلق كمال قائلا: "من حق كل واحد يحدد اهتماماته، ومش من حق حد يفرض عليه اهتمامات معينة لسبب أو آخر.. بس في الوقت اللي المفروض الإعلام ما يفرضش على الناس تهتم بإيه وما تهتمش بإيه، مش معقول مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تفرض على الاعلام المواضيع اللي يتكلموا فيها.. الإعلام مش وصي على الناس، لكن الإعلام عنده رسالة بتقول دة خطر ودة مهم وده أهم، فمش معقول حالة استجابة الإعلام للهبد اللي شغال عشان يبقى فيه تنوع في المواضيع.. مش التنوع هو المطلوب أحسن الناس تزهق، لأ التأكيد على المعرفة، لأن المعرفة حق للناس ودور للإعلام مش لازم يحيد عنه.. وعلى الله قصد السبيل".



وكان الإعلامي أسامة كمال قرر العودة لتقديم البرامج، عبر تجربة إعلامية جديدة تحمل اسم "مع أسامة كمال"، يظهر خلالها من بيته، يومي الأحد والأربعاء، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك وقد حقق البرنامج مشاهدات تخطت 30 مليون مشاهدة حتى الآن.





