«موندو ديبورتيفو»: حمزة عبد الكريم يعيش أكثر فترة مثيرة في مسيرته

سلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على الهدف الذي سجله حمزة عبد الكريم، مهاجم نادي برشلونة مع المنتخب الوطني المصري، أمام جنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا 2027.

وفاز المنتخب الوطني المصري على حساب مستضيفه جنوب السودان بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وسجل حمزة عبد الكريم الهدف الخامس للفراعنة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90+2، بعد 5 دقائق من مشاركته في المباراة.

وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «لا شك أن حمزة عبد الكريم يعيش أكثر الأشهر إثارة في مسيرته الكروية الواعدة؛ ففي سن الثامنة عشرة فقط، يمكن للمهاجم المصري ولاعب برشلونة أن يفتخر بكونه هداف الفريق الكتالوني خلال فترة التحضير للموسم، وبمشاركته في كأس العالم مع المنتخب الأول لبلاده».

وأضافت: «وبالإضافة إلى ذلك -وتحديداً يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026- نجح في افتتاح سجله التهديفي مع المنتخب الوطني».

وأوضحت الصحيفة: «في ظل تطوره المستمر والمثمر سواء مع برشلونة أو المنتخب المصري، لم يحتج حمزة سوى لثلاث دقائق فقط على أرضية ملعب جوبا الوطني ليسجل هدفه الأول بقميص بلاده، في مشاركته الثامنة مع الفراعنة».

واختتم التقرير: «رغم أن الهدف لم يكن الأصعب في مسيرته القصيرة، إلا أنه أكد امتلاكه لتلك الغريزة التي تميز المهاجمين داخل منطقة الجزاء؛ تلك القدرة على استشعار المكان المناسب للتمركز والقيام بما يميزهم عن أقرانهم وهو هز الشباك».

وشارك حمزة عبد الكريم مع المنتخب الوطني في 8 مباريات بمواجهة اليوم، بواقع 4 مشاركات في كأس العالم 2026، ومواجهتين وديتين ومباراتين في تصفيات أمم إفريقيا الحالية، بمجموع مشاركات 97 دقيقة وسجل هدفًا وحيدًا.