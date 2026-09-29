روني يرفض حصول مانشستر يونايتد على ألقاب بأثر رجعي بسبب مانشستر سيتي

أكد واين روني الأسطورة السابق لنادي مانشستر يونايتد أن فريقه السابق لا يستحق الحصول على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز بأثر رجعي، إذا قررت رابطة الدوري تجريد مانشستر سيتي منها بسبب تكهنات حول تورطه في مخالفات مالية.

وجاء ذلك بعد ثبوت مسؤولية مانشستر سيتي عن معظم التهم الـ115 الموجهة إليه من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في انتظار تحديد العقوبات، بينما يستعد النادي للطعن على القرار.

وكان روني ضمن صفوف مانشستر يونايتد الذي أنهى موسم 2011 /2012 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، لكنه قال إنه لا يرغب في الحصول على لقب الدوري بأثر رجعي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن روني قوله اليوم الثلاثاء "لن أشعر بالارتياح لقبول ميدالية أخرى في الدوري الإنجليزي، لأنني لا أعتقد أننا نستحقها. لم نقدم ما يكفي في ذلك الموسم للفوز بالدوري".

وأضاف "أفكر في الأمر من وجهة نظر لاعبي مانشستر سيتي. هم بذلوا كل ما لديهم للفوز بلقب الدوري، وفي أذهانهم أنهم فعلوا ذلك بالفعل. وإذا لم يكن هؤلاء اللاعبون على علم بما يحدث فوقهم، فلو حدث الأمر معي، ولو تم تجريدي فجأة من ميداليات الدوري التي حصلت عليها مع مانشستر يونايتد، سأكون محطماً تماماً".

وأوضح روني "قد يسحبون الألقاب منهم، لكنني لا أريد الحصول على اللقب، لأنني لا أشعر أننا كفريق كنا نستحقه في ذلك العام، فنحن لم ننه الموسم في المركز الأول".

وأكد النجم السابق لمنتخب إنجلترا "أنا سعيد بالميداليات الخمس التي فزت بها. لا أريد أن تكون لدي ميدالية أخرى لمجرد أن سيتي خالف القواعد".

وتوقع روني هبوط مانشستر سيتي إلى درجة أدنى، موضحا "أعتقد أننا سنرى سيتي يهبط. لا أعرف كيف سيحدث ذلك، لكنني أعتقد أننا سنراه يهبط".

وأشار "لو كان الأمر بيدي سأضعهم في أدنى درجة ممكنة، ثم أفرض قيوداً على حجم الأموال التي يمكنهم إنفاقها خلال المواسم الثلاثة أو الأربعة المقبلة... إذا هبطوا إلى دوري البطولة الإنجليزية لموسم واحد، فبإمكانهم العودة سريعاً. لكن إذا كانت هناك قيود، سواء في دوري البطولة أو الدرجة الثانية، فسيكون الأمر صعباً للغاية عليهم".

وختم "إذا حصلوا مثلاً على خصم 20 نقطة لمدة ثلاثة مواسم، فلن يرغب اللاعبون في البقاء هناك. أما إذا كان الهبوط إلى دوري البطولة لموسم واحد، فيمكن إقناع اللاعبين بالبقاء".