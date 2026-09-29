 عبد اللطيف صبحي ينعي محمد الأمين رئيس نادي 6 أكتوبر الأسبق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عبد اللطيف صبحي ينعي محمد الأمين رئيس نادي 6 أكتوبر الأسبق


نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 8:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 8:13 م

نعى الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، الأستاذ الدكتور محمد السيد الأمين، رئيس النادي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب عبد اللطيف صبحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: «البقاء والدوام لله، توفي اليوم أستاذي الغالي ورئيس نادي ٦ أكتوبر الأسبق الأستاذ الدكتور محمد السيد الأمين».

وأضاف "أشهد الله أني تعلمت منه الكثير، وكان مثالًا للقيم والأخلاقيات، وكان دائمًا داعمًا وسندًا. افتقدت حضرتك يا دكتور محمد، وأدعو الله أن يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال ويسكنك فسيح جناته".

واختتم رئيس نادي 6 أكتوبر نعيه قائلًا "وإنا لله وإنا إليه راجعون".


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