ميركل تؤكد لعباس دعم السلام على أساس حل الدولتين

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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس الفلسطيني محمد عباس اليوم الأحد، دعم بلادها للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس هنأ ميركل بتولي بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، متمنيا أن يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار ودعم القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأطلع عباس ميركل على آخر المستجدات السياسية، وخاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.

وثمن الرئيس الفلسطيني موقف ألمانيا الداعم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة ضم الأراضي المحتلة بالقوة.

وأعرب عن استعداد دولة فلسطين للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وحسب وكالة(وفا)، أكدت المستشارة ميركل، موقف ألمانيا الداعم للسلام على أساس حل الدولتين والالتزام بالقانون الدولي، وعدم قبول أي تغييرات إلا من خلال المفاوضات.

وشددت على أهمية جلوس الجانبين على طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية تحقيق السلام في المنطقة، وأثره الكبير على الاستقرار الدولي.

وثمنت المستشارة الألمانية، الجهود الفلسطينية لمواجهة وباء "كورونا"، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم المساعدة الممكنة المطلوبة في هذا المجال.