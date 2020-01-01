رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن عمر قارب الـ82 عاماً، وذلك بعد رحلة مرضية لأيام قضتها مع ألم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وشاء القدر أن يكون المشهد الأخير للجداوي فى مستشفى العزل وهي محاطة بمشاعر الحب من جمهورها ورسائلهم المتواصلة لها، ورغم الظروف الصحية الصعبة كانت حريصة هى الأخرى على نقل رسائلها ونصائح للجمهور المحب فجاءت في كلمات رسائلها الأخيرة.."من فضلكم خافوا، الموضوع خطير جداً".

رحلة فنية طويلة زادت عن النصف قرن، كان عنوانها، منذ بدايتها، الجمال اللافت والشياكة المنقطعة النظير، والتي أهلتها لتكون ملكة جمال "القطر المصري" في 1958، ليتم ترشيحها بعد ذلك لتقف أمام سيدة الشاشة فاتن حمامة في فيلم "دعاء الكروان" وتقدم دور "عائشة" الفتاة الجميلة الرقيقة، والتي تخفف من الواقع المؤلم الذي تعيشه" آمنة" وتعلمها القراءة والعزف على البيانو.

المقولة المتواترة "الذهب لا يصدأ" يمكن تطبيقها بالكامل على الفنانة رجاء الجداوي، فرغم مرور أكثر من ستين عاماً على حصولها على لقب ملكة جمال مصر، نالت إشادة أخرى عن أناقتها المميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

فبينما كانت تقدم أحد فعاليات "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" في ديسمبر 2018 ، تفاجئت تعليق من الرئيس السيسي قال فيه " أنا بشكرك جداً جداً .. ربنا يكرمك ويديلك الصحة، وهتفضلي شيك طول عمرك"

ويكمل السيسي بأنه لا يقصد الشياكة فى الملابس فقط، بل في كل شيء، ليكون رد الفعل من الفنانة القديرة هو البكاء من الخجل.

