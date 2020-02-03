السجن 10 أعوام لمتهمين بحيازة 25 كيلو مخدرات في الإسكندرية



عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، اليوم الأربعاء، كلٍ من: "ر.م.ط"، مقاول، و"م.ع.ع "، مزارع، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام؛ وتغريمهما مبلغ 200 ألف جنيها، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 5998 لسنة 2023 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر تلقي الشرطة اتصالًا من أحد المصادر السرية مفاده قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، فانتلقت قوة أمنية إلى مكان تواجدهما، وبترصد تحركاتهما تم ضبطهما أثناء جلوسهما داخل إحدى السيارات التي كانت مرابطة على جانب الطريق.

وأوضحت التحقيقات أنه وبتقنين الإجراءات، وتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على جوال، وبفض محتوياته تبين أن بداخله 250 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهمين حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش.