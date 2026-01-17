علي شعث يعلن أسماء المكلفين بمهام ملفات لجنة إدارة غزة

قال الدكتور علي عبد الحميد شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن صمود الشعب الفلسطيني كان العامل الأهم في تشكيل هذه اللجنة ووضع برنامج عملها، مشددًا على أن اللجنة جاءت لتكون في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني والتخفيف من الظلم التاريخي الذي تعرض له قطاع غزة.

ووجه "شعث" خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، كلمة إلى الشعب الفلسطيني من القاهرة قائلاً: “نعلن من قاهرة المعز عن هذه اللجنة التي جاءت لتخدمكم.. ولجبر الكسر في كل بيت من بيوت قطاع غزة".

وتقدم بالشكر إلى مصر على الجهود التي تبذلها لدعم قطاع غزة، كما شكر الدول الوسيطة قطر وتركيا، وعددًا من الدول العربية التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لإنجاح عمل اللجنة، كما أعرب عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومته على الاتفاقية التي تم توقيعها لوقف إطلاق النار، وإطلاق مجلس السلام والمجلس التنفيذي ولجنة إدارة غزة.

ووجّه شكره إلى الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، على احتضانه لهذه اللجنة ودعمه المتواصل لها في جميع مراحل عملها، مضيفًا أن اللجنة عقدت اجتماعات في القاهرة لإعداد خطة لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

أسماء المكلفين

وأعلن تشكيل الطاقم المكلف بإدارة الملفات المختلفة، حيث يضم: "المهندس عائد أبو رمضان بملف الاقتصاد والتجارة والصناعة، عبد الكريم عاشور بملف الزراعة، الدكتور عائد ياغي بملف الصحة، المهندس أسامة السعداوي بملف الإسكان والأراضي، الدكتور عدنان أبو ردة بملف العدل، اللواء سامي نسمان بملف الداخلية والأمن الداخلي، الدكتور علي برهوم بملف البلديات والمياه، الدكتور بشير الريس بملف المالية، هناء طرزي بملف الشؤون الاجتماعية، الدكتور جبر الداعور بملف التعليم، المهندس عمر الشمالي بملف الاتصالات.

نتنياهو يهاجم ترامب

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاجم، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بتشكيل اللجنة التنفيذية لغزة.

وكان الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، استقبل رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وأعضاء اللجنة، اليوم السبت، وكانت الرئاسة الفلسطينية رحبت بالجهود التي بذلها "ترامب"، لاستكمال تنفيذ خطته للسلام، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك تشكيل مجلس السلام وهيئاته التنفيذية.