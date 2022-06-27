محافظ جنين: إسرائيل هجرت 3 آلاف مواطن من المخيم والأهالي لن يرفعوا الراية البيضاء

قال أكرم الرجوب، محافظ جنين، إن قوات الاحتلال خلفت دمرًا كبيرًا في البنية التحتية للمحافظة، مؤكدًا أنه عمل عدواني فاشي يعبر عن عنصرية وأهداف أكبر بكثير مما يروج له هذا الاحتلال على أنها عملية لملاحقة بعض المطلوبين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن الجرافات الإسرائيلية جرفت الشوارع وفجرت خطوط المياه التي تزود مخيم جنين بالمياه، إلى جانب قطع التيار الكهربائي، منوهًا أنها هجرت 3 آلاف مواطن من المخيم.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل شيء ويقتلع الأشجار، والمقابر بحجة وجود بعض الشباب المسلحين، ولكن هذا الحديث ليس صحيحًا، مؤكدًا أنهم يستهدفون كل ما يتحرك على الأرض، هذا بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التي تجوب سماء جنين وتستهدف مقبرة في غارته الجوية الأخيرة، وبعض المارة في الشوارع ومستشفى جنين.

ولفت إلى أن هناك العدوان مستمر وهمجي وفاشي ولا يعبر عن أي قيم، ولا يوجد أي التزام بشرف عسكري أو أخلاقي أو إنساني، منوهًا أن ما تفعله إسرائيل حربًا شاملة على الشعب الفلسطيني تستهدف وجوده على هذه الأرض، وإلغاء فلسطين من عقول أبنائها لإعطاء فرصة للمستوطنين وتوسيع مستوطناتهم على حساب الوجود الفلسطيني.

وشدد أن مسألة رحيل القوات الإسرائيلية من جنين خلال الساعات المقبلة غير محسومة، وترتبط بخططهم وتوجهاتهم، لافتًا إلى أنهم أكدوا قبل انسحابهم بعودتهم مرة أخرى إلى المخيم.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وأهل جنين لن يرفعوا الراية البيضاء أمام قوات الاحتلال.

