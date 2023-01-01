أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن بدء موسم الصيف وذلك ضمن مبادرة "صيفك عندنا" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة للترويج لموسم الصيف.

وأكد المحافظ، خلال انطلاق المبادرة على ساحل البحر بالعريش، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، وإيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والشعبية والرياضية، على أن شمال سيناء مستعدة لاستقبال المصيفين من أبناء المحافظات الأخرى.

ودعا المحافظ، المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بزيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الساحرة، وشواطئها الممتدة لمسافة 300 كيلو متر على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه أكد أيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، توفير المديرية المنقذين على طول ساحل البحر في مدينة العريش، بدعم من وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.

وأضاف أن انطلاق المبادرة تضمن عددًا من الفقرات الفنية والمباريات الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية والترفيهية على رمال ساحل البحر بالعريش.