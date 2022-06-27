إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

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دوت أصوات انفجارات في قطاع غزة ليل الثلاثاء/الأربعاء جراء إطلاق خمس قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض القبة الحديدية الدفاعية القذائف الصاروخية التي قال إنه تم إطلاقها باتجاه بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وجاء هذا التطور بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بعد علمية عسكرية استمرت يومين وخلفت 12 قتيلا فلسطينيا وعشرات الجرحى.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الجيش انسحبت عند منتصف الليلة من مخيم جنين بينما تظاهر مئات الفلسطينيين في المخيم وسط إطلاق مفرقعات نارية ورفع الأعلام الفلسطينية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي وإصابة آخر برصاص مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين قبيل بدء عملية الانسحاب.