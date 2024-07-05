رئيس الوزراء البريطاني يعترف بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية

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اعترف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك- من حزب المحافظين- بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية، قائلا لقد كانت " ليلة صعبة".