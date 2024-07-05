 رئيس الوزراء البريطاني يعترف بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني يعترف بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية

د ب أ
نشر في: الجمعة 5 يوليه 2024 - 7:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 يوليه 2024 - 7:11 ص

اعترف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك- من حزب المحافظين-  بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية، قائلا لقد كانت " ليلة صعبة".


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